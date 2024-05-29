حماس تدين تعامي الإدارة الأمريكية عن تجاوز الاحتلال “الخطوط الحمراء” في رفح

أدانت حركة حماس بشدّة إصرار إدارة الرئيس بايدن على التعامي وإنكار المجازر المروّعة التي يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم ضد النازحين الفلسطينيين في رفح رغم فظاعة المشاهد الناجمة عن هذه الاستهدافات المتكررة على خيام النازحين، والتي لاقت إدانات دولية وأممية واسعة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن ما صرّح به جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الكيان الصهيوني لم يتجاوز حتى الآن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس بايدن، يشير بوضوح إلى استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين وتواطئها في قتلهم، لا سيّما مع ظهور تحقيقات أوّلية تشير إلى أن القنابل المستخدمة ضد النازحين هي قنابل وذخائر أمريكية الصنع.

وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية كما الاحتلال الصهيوني، المسؤولية عن هذه المجازر المروّعة، وندعوها إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، ووقف شراكتها في قتل الفلسطينيين، فتلك مسؤولية تاريخية ستلاحقها وتلاحق كافة المتواطئين عن قتل الأبرياء من الأطفال والمدنيين العزّل مهما طال الزمن.