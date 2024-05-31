الأونروا: اكتظاظ المخيمات ونقص النظافة ينشران الأمراض بغزة

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الجمعة، من أن اكتظاظ مخيمات النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض المعدية، ولفتت إلى أن اللقاحات والأدوية غير كافية.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة إكس إن فرقها تواصل تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الضعفاء بغزة، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

وشددت الأونروا أن "اللقاحات والأدوية بالقطاع غير كافية"، وأوضحت أن اكتظاظ مخيمات النزوح ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض المعدية.

واختتمت الأونروا بالقول: "هناك حاجة ماسة لوصول آمن وغير مقيّد لفرق الإغاثة والمساعدات".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.