خاص| الصليب الأحمر: المجاعة تضرب أطنابها في القطاع 

قال المتحدث باسم البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية هشام مهنا، إن استمرار إغلاق معبر رفح نتيجة تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية برفح، تسببت في أزمة دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وفاقمت من أزمة الأمن الغذائي في القطاع.

وأكد مهنا لـ(الرسالة نت)، أن هذه الأزمة تعيد مشهد المجاعة التي بدأت تضرب اطنابها في القطاع.

وذكر أن إغلاق المعبر للشهر الثاني انعكس سلبا على حجم المساعدات خاصة تلك التي تقدم عبر الأونروا.

وبين أن هذا الأمر نتج عنه تدهور كبير في الحالة الإنسانية والأغاثية شمال وجنوب القطاع.

وحذر من تداعيات استمرار هذا الامر على صعيد الوضع الإنساني في القطاع.