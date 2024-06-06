الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة للنازحين بمخيم النصيرات

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة بقصف عدة غرف تأوي عشرات النازحين بمدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التابعة للأونروا في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

وأضاف المكتب، في مؤتمر صحفي، أنه تم انتشال 30 شهيداً في حصيلة أولية وعشرات الإصابات بين صفوف النازحين في المدرسة، مؤكداً أن استمرار ارتكاب المجازر دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة.