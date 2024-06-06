حماس تدين مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط القطاع الليلة الماضية.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن المجزرة التي تسببت بارتقاء نحو 40 شهيدا وجرح العشرات جريمة ارتكبت عن سبق إصرار وترصد من الاحتلال النازي الذي أمن العقاب.

وأضافت أن المجزرة ارتكبت أمام تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدوره في حماية المدنيين من جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي ترتكب على مسمع ومرآى العالم.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة كافة بالقيام بمسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة والمجازر الوحشية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وكل الجهات القضائية والقانونية في العالم محاسبة وملاحقة الاحتلال على انتهاكه القوانين والأعراف الدولية كافة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم، بأن حصيلة مجزرة الاحتلال ضد مدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات وسط القطاع الليلة الماضية وصلت 40 شهيدا، منهم 14 طفلا و9 نساء، وإصابة 74 آخرين، منهم 23 طفلا و18 امرأة.

وقال المكتب الإعلامي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بثلاثة صواريخ من طائرات حربية عدة غرف من المدرسة التي تؤوي النازحين، ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، أكثر من نصفهم أطفال ونساء.