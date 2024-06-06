حماس ترحب بانضمام إسبانيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد (إسرائيل)

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان أسبانيا انضمامها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب الكيان الصهيوني، جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، ذلك تعزيزاً للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل الذي يرتكب أفظع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الدول حول العالم للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم الذي ما زال يقتل ويرتكب المجازر بنية الإبادة والتطهير العرقي، غير آبه بالقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية.