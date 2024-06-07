رحّبت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الجمعة، بقرار الأمم المتحدة إدراج "الكيان الصهيوني" في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال .

ودعت لجان المقاومة في تصريحٍ صحفي، الأمم المتحدة إلى ملاحقة هذا الكيان المارق وفرض العقوبات الرادعة على قادته المجرمين الذين يتباهون بارتكابهم المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء ويتخذونهم هدفاً مركزياً لحربهم على شعبنا في غزة وكل مكان من أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت الأمم المتحدة بشكل رسمي إدراج الاحتلال "الإسرائيلي" على قائمتها السوداء، وهي القائمة التي تضم الدول والجماعات المسلحة التي تقتل أو تستهدف الأطفال في مناطق الصراع.

جاء هذا القرار بعد تحقيقات وأدلة وثقتها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية حول الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هذا الإدراج يأتي نتيجة لسلسلة من الحوادث المؤكدة التي شهدتها مناطق الصراع، حيث وثقت الأمم المتحدة وقوع مئات الحالات التي تعرض فيها الأطفال للقتل أو الإصابة على يد القوات "الإسرائيلية".

وأكد غوتيريش أن حماية الأطفال في مناطق النزاع تظل أولوية قصوى للمنظمة الدولية، وأن هذا القرار هو خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.