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^200 مثال: غزة العزة

أبو عبيدة: العدو قتل بعض أسراه أثناء مجزرة النصيرات

الرسالة نت

أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أبو عبيدة"، يوم السبت، أنّ الاحتلال تمكن عبر ارتكاب مجازر مروّعة بحق شعبنا في القطاع من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية.

وقال أبو عبيدة في بلاغٍ عسكري مقتضب، "إنّ ما نفذه العدو الصهيونة في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه".

وشدّد الناطق باسم "القسام" على أنّ العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى الاحتلال وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم.

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