مدير مشفى كمال عدوان: 50 طفلًا أصيبوا بسوء التغذية خلال أسبوع

قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، يوم الأحد، إنه تم تسجيل 50 طفلًا فلسطينيا يعانون من سوء التغذية، خلال أسبوع واحد فقط.

وقال أبو صفية في بيان: "تم إحصاء نحو خمسين طفلا فلسطينيا يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط".

وأضاف أن "المنظومة الصحية في غزة هي هدف للاحتلال (لإسرائيلي)، لكننا نحاول استئناف الخدمات الطبية بالحد الأدنى، في ظل نقص الوقود، والوضع كارثي في القطاع".

وأكد أن "شبح المجاعة يخيم على غزة، وسجلنا علامات سوء التغذية على بعض الأطفال".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عاما.

ومع سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح البري مع مصر في 7 مايو/ أيار الماضي رغم التحذيرات الدولية من تداعيات ذلك، تفاقمت الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، في ظل شح المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى إطلاق عدة نداءات استغاثة من داخل القطاع، بضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربًا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.