القسام: تفجير منزل مفخخ بقوة صهيونية وإيقاع أفرادها قتلى وجرحى في رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، يوم الإثنين، عن تفجيرها منزل مفخخ بقوة (إسرائيلية) وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في المعارك الضارية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما تحدثت مصادر عبرية عن مقتل أربعة جنود في العملية.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، "تمكّن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضافت "وفور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

أما وسائل إعلام عبرية فتحدثت عن مقتل 4 جنود وإصابة 18 وفقدان 2 تحت الأنقاض جراء تفجير المنزل المفخخ وإمطار قوات الإنقاذ بقذائف الهاون.

وقالت مصادر عبرية، إن الحديث يدور عن إيقاع قوة من لواء النخبة "جفعاتي" في كمين محكم.