حرب الإبادة تدخل يومها الـ 249.. عشرات الشهداء في غارات متواصلة على غزّة

يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، لليوم الـالـ249 على التوالي، إذ شن غارات جوية وقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95 % من سكان القطاع.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، وأوقعت الهجمات عشرات الشهداء ومئات الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

أنتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء صباح اليوم الثلاثاء، ولا زال البحث جارٍ عن مفقودين من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بالقصف في حيي الشيخ رضوان والدرج بمدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بإنتشال شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو علبة" بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ولا زال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض، وتم نقل الشهيد والجرحى الى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة عاشور بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحي الدرج وسط مدينة غزة، وتم نقلهم أيضا الى مستشفى المعمداني بالمدينة.

واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة وفجر اليوم، في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً في شارع المعامل بحي الدرج وسط مدينة غزة، وقصفت مربعات سكنية في حي التفاح، بينما استهدف الطيران المسيرة الفلسطينيين خلال عملهم في حقولهم الزراعية غربي رفح.

وجددت الدبابات الإسرائيلية إطلاق النار بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة رفح، ونسف المربعات السكنية في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان ومخيم النصيرات.