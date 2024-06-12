فصائل المقاومة تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت مساء الثلاثاء، ردها على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة للوسطاء.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة ترأسا وفداً قام بتسليم رد فصائل المقاومة للوسيط القطري والمصري.

وشددت الحركة، على أن الرد يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة.

وأكدت أن الوفد أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية.