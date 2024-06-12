خاص| بعد استقالة غانتس.. مختص بالشأن (الإسرائيلي) يجيب ماذا بعد؟

بعدما أعلن عضو مجلس الحرب بني غانتس استقالته من مجلس الحرب.. كيف تبدو التداعيات؟

العضو العربي السابق بالكنيست الإسرائيلي امطانس شحادة، قال إن تأثير القرار مرتبط بمدى قدرته على تحريك الشارع الإسرائيلي الذي يشهد حراكات منظمة ضد استمرارية الحرب.

وذكر شحادة، أن هذه الحراكات تشكل بيئة خصبة للدفع تجاه تحريك الشارع نحو انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر القادم.

واذا استقال غانتس، فإن ذلك يسقط المشروعية السياسية للحرب من طرف الولايات المتحدة، وسيكون بمنزلة استجلاب لمزيد من الضغوط على نتنياهو.

وذكر أن نتنياهو قد يضطر للقبول بصفقة مبدئية، مقابل استمرار حكومته حتى عام ٢٠٢٦.

وذكر أن غانتس سيضع نتنياهو أمام خيارين إما وقف الحرب والنزول لانتخابات مبكرة أو الصفقة ثم انتخابات مبكرة.

وأمام ذلك يرجح ان يتمسك نتنياهو برأيه باستمرار الحرب، ثم يفاجأ الجميع بصفقة مبدئية ترضى واشنطن وتخرج غانتس من المشهد.