نعيم يكشف لـ(الرسالة) تفاصيل رد حماس على المقترح

غزة- الرسالة نت (خاص)

كشف باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس بغزة أن الحركة بالأمس وبعد التشاور بين كل مكونات الحركة في الداخل والخارج ودراسة المقترح "الذي وصل عبر الوسطاء ردا على مقترحنا الذي كان في السادس من مايو الماضي" قامت بتسليم ردها الكامل عليه.

وأكد نعيم في تصريح خاص للرسالة نت أن الحركة تمسكت في ردها بثوابت موقفها القائم على أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف اطلاق النار الشامل والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأوضح أن الحركة تمسكت بمطلب عودة النازحين إلى كل الأماكن في القطاع، وإطلاق عملية الإغاثة والايواء والإعمار ومن ثم الانخراط في صفقة للتبادل.

وبين أن الحركة أبدت المرونة في الأمور التفصيلية من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي؛ وهو وقف العدوان على شعبنا.

وأشار إلى أنه بكل تأكيد الوسطاء يعرفون جيدا بما فيهم الأمريكان أن الحركة في كل مواقفها وفي كل المحطات تعاملت بشكل إيجابي وبناء مع العمليه التفاوضية ومع المقترحات، وفي كل مرة كان العدو الصهيوني يبحث عن عن أسباب لإفشال هذه المقترحات والجولات التفاوضية.

وقال: "للأسف الإدارة الأمريكية والتي هي شريك أساسي في العدوان على شعبنا سياسيا وإعلاميا وعسكريا وأمنيا في إطار التبني للموقف الاسرائيلي وعدم قدرتها على الضغط على (إسرائيل)، ولذلك كانوا في كل مرة يحاولون إلقاء الكرة على حماس وإلقاء التهمة عليها بأنها هي التي تعرقل الاتفاق، كما جرى اليوم في حديث وزير الخارجيه الامريكي انطوني بلينكن، وهذا مخالف لكل ما حدث بشكل حقيقي".

وتابع: "وهو الأمر المعلوم لدى الوسطاء بشكل صحيح وبات معلوما للجميع أن العدو الاسرائيلي هو الذي يعرقل الوصول لاتفاق حتى هذه اللحظة، لأن نتنياهو وحكومته يعلمون جيدا أن وقف الحرب يعني انتهاء حياتهم السياسية وانتهاء كل ائتلافهم الحكومي ".