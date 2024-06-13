حماس: نتنياهو رفض الاتفاق وبلينكن يحاول تبرئة الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شاملٍ ومُرضٍ لوقف إطلاق النار في جميع مراحل المفاوضات، يقوم على مطالب شعبنا العادلة، بوقف نهائي للعدوان، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أنها تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير وكل المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين.

وشددت في بيانها، على أن المقترح الذي تسلمته من الوسطاء يوم الخامس من أيار/مايو، "أعلنت موافقتها عليه في اليوم التالي مباشرة، حيث سلمنا ردنا يوم السادس من أيار/مايو، وهو ما اعتُبِرَ من قبَل الوسطاء وجميع الأطراف أنه إيجابي ومشجع، بينما كان رد نتنياهو على موافقة حماس بالهجوم على رفح، وتصعيد عدوانه على شعبنا في كل قطاع غزة".

وتابعت "عبَّرت الحركة بوضوح عن موقفها الإيجابي مما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31/05/2024 من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى، فيما لم نسمع من حكومة الاحتلال وعلى رأسهم الإرهابي نتنياهو سوى التأكيد على الاستمرار في حرب الإبادة، والهجوم على المقترح الذي جاء على لسان الرئيس بايدن، وذلك على خلاف الادعاء بأن الاحتلال قد وافق عليه".

ورحبت الحركة بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يصدر أي ترحيب أو موافقة على القرار وإنما واصل التأكيد على رفض أي وقف دائم لإطلاق النار، في تناقض واضح مع قرار مجلس الأمن، ومبادرة الرئيس بايدن.

وأكدت الحركة "بينما يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحديث عن موافقة (إسرائيل) على المقترح الأخير، فإننا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة"، عادة المواقف الصادرة عن بلينكن، والتي حاوَل من خلالها تبرئة ساحة الاحتلال، وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق؛ استمراراً للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني.

ودعت الحركة السيد بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط إلى حكومة الاحتلال الفاشية، المصرّة على استكمال مهمة القتل والإبادة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.