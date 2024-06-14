حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 252.. أبرز التطورات الميدانية

يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، لليوم الـالـ252 على التوالي، إذ شن غارات جوية وقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95 % من سكان القطاع.

وفي أحدث التطورات الميدانية، استشهدت 3 سيدات وطفل، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مدينة غزة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 3 سيدات استشهدن نتيجة قصف منزل لعائلة البكري قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، بينما استشهد طفل جراء قصف الاحتلال على المدينة.

وشن طيران الاحتلال غارتين على منطقة جنوب شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وغارة على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد سبعة مواطنين، مساء الخميس، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين منزلا في منطقة شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين، بينهم امرأة وطفل، من عائلة الشيخ، جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.