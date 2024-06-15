مدرب ألماني يلتحف بالعلم الفلسطيني ويتضامن مع غزة

تضامن الألماني جوزيف زينباور مدرب الرجاء البيضاوي مع القضية الفلسطينية بعدما التحف بعلم وكوفية فلسطين أثناء تتويج فريقه بلقب الدوري المغربي.

ولفت المدرب الألماني الأنظار باحتلاله بهذه الطريقة مع جماهير النسر الأخضر التي تفاعلت بشدة مع الحدث.

و قاد زينباور فريقه الرجاء إلى تحقيق إنجاز تاريخي بعدم خسارة أي مباراة في البطولة التي رفعت رصيد الرجاء من الألقاب إلى 13.

وعلى نفس الدرب ظهر بعض لاعبي فريق الرجاء يحتفلون برفع العلم الفلسطيني أمام عشرات الآلاف من جماهير الرجاء المغربي المعرف عنها بعشقها لغزة ودعمها للقضية الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت لا زالت غزة تتعرض لحرب إبادة شرسة راح ضحيتها ما يقارب 40 ألف شهيد ومفقود، فيما قتلت إسرائيل ما يقارب 350 لاعبًا ورياضياً في غزة منذ 9 أشهر.

وتتوسع عملية التضامن الرياضي مع القضية الفلسطينية في ظل استمرار الحـرب على غزة، في وقت استمرت دعوات منظمة لحظر مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس 2024.



