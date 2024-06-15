مجموعة السبع تؤيد بشكل موحد وقف فوري لإطلاق النار بغزة

أيدت قمة مجموعة السبع، بشكل موحد "المقترح الأمريكي" الذي اعتمده مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وجاء ذلك في بيان مشترك لقمة مجموعة السبع نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الالكتروني.

والخميس، انطلقت أعمال القمة الخمسين لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وهذه المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها لأول مرة في مدينة البندقية عام 1980 وسادسها بمدينة تاورمينا عام 2017.

وأكد البيان أنه "يتوجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف".

كما حثت مجموعة السبع "جميع الأطراف على تسهيل المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في قطاع غزة".

وشددت على "ضرورة إيجاد مسار نحو السلام عبر تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وقالت إن "الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي".

وحثت مجموعة السبع، "إسرائيل" على إزالة وتخفيف التدابير التي تفاقم الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية.

كما دعت الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق في مدينة رفح جنوبي القطاع.