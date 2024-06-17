ارتقاء حكم كرة قدم دولي في غزة بسبب إغلاق المعابر

ارتقى حكم كرة القدم الدولي هاني مسمح شهيدًا متأثرًا بإصابة بليغة قبل أسابيع في إحدى الغارات الإسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وعانى مسمح من تردي أوضاعه الصحية بشكل كبير في ظل منع المصابين من تلقي العلاج في الخارج.

ويعتبر مسمح أحد أبرز حكام كرة القدم في فلسطين المرشحين للحصول على الشارة الدولية، وكان يحلم في ادارة مباريات على المستوى العربي والآسيوي.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق جميع معابر قطاع غزة وتمنع خروج المرضى للعلاج في العديد من الدول بعد اكثر من 255 يوماً من استمرار حرب الإبادة على غزة.

ويعتبر مسمح الحالة الثانية خلال أيام الذي يرتقي شهيدًا بسبب عدم السماح له بالعلاج في الخارج بعض وفاة ماجد ابو مراحلي البطل الأولمبي الذي كان أول من رفع علم فلسطين في الألعاب الأولمبية عام 1994.

وتواصل (إسرائيل) حرب الإبادة الجماعية على غزة منذ تسعة أشهر راح ضحيتها ما يقارب من 40 ألف شهيد ومفقود وما يزيد عن 80 ألف جريح.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير كل مناحي الحياة ومنها الرياضية بعدما دمر جميع ملاعب كرة القدم الرئيسية وقتل ما يقارب 350 لاعباً ورياضيا في غزة منذ بداية الحرب.