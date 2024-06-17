ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 151 منذ بدء العدوان على غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 151 صحفيًا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي، يوم الإثنين، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمود قاسم الذي يعمل في صحيفة فلسطين وموقعها الإلكتروني "فلسطين أون لاين".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37347 مواطنا، وإصابة 85372 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.