اشتباكات في نابلس واعتقالات برام الله والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بان الاحتلال اعتقل الأستاذ جلال معروف وأحمد عبد الرزاق فلنة ومصطفى ذياب يعد اقتحام منازلهم في قرية صفا شمال غرب رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية عجول شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بهاء ثائر شبانة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سنجل شمال رام الله، علماً أن شبانة تحرر من المعتقل قبل شهر.

واعتقل المحرر محمود سليمان أبو عادي خلال اقتحامه قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء المحلية إنّ عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في محيط المستشفى العربي التخصصي. وبعد الاقتحام، نشرت مجموعة "عرين الأسود" بياناًَ مقتضباً قالت فيه: "وما أدراك ما تخفي الليالي وما أدراك ما يخفي العرين وما خفي أدهى وأمر".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال احتجزت مركبة على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، واعتقلت الطفل هادي وائل سكافي (16عاماً)، فيما احتجزت شقيقه وفتشت مركبته قبل إطلاق سراحه.