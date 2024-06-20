بلجيكيا ترفض استضافة منتخب (إسرائيل)

رفضت مدينة بروكسل البلجيكية، أمس الأربعاء، استضافة مباراة كرة قدم بين بلجيكا و(إسرائيل)، بسبب مخاوف أمنية، نتيجة استمرار حرب الإبادة على غزة منذ 9 أشهر.

واعتبرت بلدية بروكسل أنه "يستحيل" استضافة مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، المقررة في السادس من سبتمبر المقبل.

وقالت سلطات بروكسيل في بيان: "إقامة مثل هذه المباراة في عاصمتنا، في هذه الفترة المضطربة بشكل خاص، سيؤدي بلا شك إلى إثارة مظاهرات كبيرة ومظاهرات مضادة."

وسيعرض ذلك سلامة المتفرجين واللاعبين وسكان بروكسل وأيضا قوات شرطتنا إلى الخطر".

وقال عضو المجلس المحلي الأول لبروكسل، بينوا هيلينغز، يوم الأربعاء، إن المدينة تعتبر أنه من المستحيل تنظيم المباراة، التي كان من المقرر أن تقام في ملعب بودوان في شتنبر.

وخرج مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بشكل متكرر إلى شوارع بروكسل منذ بدء الحرب في غزة. وفي الشهر الماضي، تم إيقاف بيع تذاكر مباراة بلجيكا وإسرائيل مؤقتًا بسبب مخاوف أمنية.

وبحسب تقارير لجهات رسمية فإن إسرائيل قتلت ما يقارب 200 رباضيًا في غزة خلال 9 أشهر من الحرب، أضافة لتدمير كافة ملاعب كرة القدم والمنشآت الرياضية بعد أن حولت بعضها لمركز اعتقال وبعضها الآخر لمقابر جماعية.