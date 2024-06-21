حماس ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وعدّت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا الإعلان خطوةً إضافية ومهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا، وتطلعاته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي النازي لأرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وجددت حركة حماس دعوتها لدول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة بما يدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال،" ويعزل الكيان الإسرائيلي المجرم المستمر في ارتكاب جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، يوم الجمعة، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشدّدة على أن "الوضع حرج في قطاع غزة".

وقالت الوزارة في بيان لها: "إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين".

وأضافت "الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

وتابعت "ترفض جمهورية أرمينيا رفضا قاطعا استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين وارتهانهم وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".

وكتبت الخارجية الأرمينية "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وهي مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

يذكر أن سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.