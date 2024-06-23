حرب الإبادة متواصلة لليوم الـ 261.. غارات عنيفة على غزَّة ومعارك ضارية برفح

يواصل الاحتلال منذ 261 يومًا على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جريمة تجويع السكان ومنْع دخول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين خاصةً إلى مناطق شمال قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتقاء عدد من الشهداء بسبب الجفاف والجوع الشديد.

وفي آخر التطورات الميدانية، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية، واستهدفت المواطنين في الشوارع والطرقات، ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، مع استمرار سياسة التجويع خاصة في شمال قطاع غزة.

استشهد فجر اليوم خمسة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر قصف اسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين واصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مدينة رفح.

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها في استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي بمختلف المواقع في قطاع غزة وأوقعت بعضهم بين قتيل وجريح، وسط اشتداد المعارك في عدة محاور.

وأطلقت صباح اليوم طائرات مروحية ودبابات إسرائيلية النار وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، كما وتعرض حي تل السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار.

ويوم أمس السبت، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة مجازر مروعة في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 40 مواطنا وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد استهداف 4 أحياء في مدينة غزة، هي مخيم الشاطئ، وحي التفاح، وحي الشجاعية، وحي الزيتون.

واستشهد عدد كبير من الفلسطنيين فيما لايزال آخرون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي استهدف 3 بنايات سكنية بشكل مباشر وتسبب بتدمير مربع سكني كامل في مخيم الشاطئ.

وقال الدفاع المدني بمحافظة غزة، إن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء بعد استهداف طائرات الإحتلال الإسرائيلي عدة مباني سكنية تعود لعائلة "مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة" بمنطقة كرم مصلحة بالقرب من مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما تمكنت من انتشال جثامين 17 شهيداً وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "شابط" في حي التفاح شرق مدينة غزة وعمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

وفي وقت سابق، ارتقى شهيدان في قصف على حي الزيتون جنوب شرق غزة، وكان الاحتلال قصف بمسيرة إسرائيلية على شارع كشكو في حي الزيتون.

ونقلت مصادر صحفية أن الاحتلال قصف طابقاً في منزل في منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في رفح، وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثمان الشهيد هاني يوسف حمد أبو جزر جراء تعرضه للقنص قبل أيام في شارع جورج شرقي مدينة رفح.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منطقة مصبح شمال رفح.

وكثّف الاحتلال قصفه على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

كما أطلق الاحتلال نيرانه بشكل كثيف في محور التوغل بمحيط بركسات الوكالة غرب مدينة رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مدينة رفح تزامنًا مع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط وغرب المدينة، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال في محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب رفح، بالتزامن مع غارة جوية عنيفة على مدينة رفح.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في عدة مناطق متفرقة بالمدينة.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة شرق بلدة القرارة، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان شرق خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

في غزة، ارتقى أكثر من 15 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المنازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مبان سكنية تعود لعائلة "مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة" بمنطقة كرم مصلحة بالقرب من مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إن "طواقمنا بمحافظة غزة تتمكن من انتشال عدد من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء بعد استهداف طائرات الإحتلال الإسرائيلي عدة مبان سكنية تعود لعائلة "مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة" بمنطقة كرم مصلحة بالقرب من مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن 24 فلسطينيًا ارتقوا جراء استهداف 7 منازل في مخيم الشاطئ.

وفي حصيلة أولية، أشار المكتب االحكومي في غزة، إلى ارتقاء 42 شهيدًا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال في حي التفاح ومخيم الشاطئ.

وارتقى 5 شهداء جراء إلقاء طائرات مُسيّرة اسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على المواطنين في منطقة المثلث شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى 7 شهداء إثر قصف مدفعي إسرائيلي لحي الزيتون في غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" قذائفها صوب ساحل مدينة غزة.