ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 9345 منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، يوم الخميس ارتفاع حصيلة اعتقالات قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 لنحو 9345 مواطنا، تشمل من اعتقلوا من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، أو اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأفادت الهيئتان، في بيان صحفي، بارتفاع الحصيلة بعد اعتقال قوات الاحتلال 20 مواطنا على الأقل من الضفة منذ أمس وحتى اليوم، بينهم أطفال وطالب في الثانوية العامة وأسرى سابقون.

وقالت إن الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت البقية على محافظات نابلس، رام الله، قلقيلية، أريحا وطوباس.

وذكرت الهيئتان أن عمليات الاعتقال رافقها تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.