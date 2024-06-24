الاحتلال يغتال مدير الإسعاف والطوارئ بغزة

نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر الاثنين، مدير الإسعاف والطوارئ بغزة الشهيد هاني الجعفراوي والذي ارتقى في قصف للاحتلال على عيادة حي الدرج بالمدينة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن كافة مقدمي الخدمات الصحية سيواصلون واجبهم الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال اكثر من 310 اخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وجددت الصحة، مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة العدو الاسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية.

وكان الدفاع المدني في غزة، أعلن انتشال شهيدان في قصف للاحتلال استهدف عيادة الدرج "البندر" وسط مدينة غزة.