بينهم شقيقة هنية.. عشرات الشهداء بقصف للاحتلال طال منازل ومدارس إيواء بغزة

يواصل الاحتلال منذ 263 يومًا على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جريمة تجويع السكان ومنْع دخول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين خاصةً إلى مناطق شمال قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتقاء عدد من الشهداء بسبب الجفاف والجوع الشديد.

وفي التطورات الميدانية، ارتقى أكثر من 30 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال بقصف منزلين ومركز للإيواء بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

كما واستشهد 14 أفراد من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بينهم شقيقته، وذلك في قصف طال منزلا للعائلة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على القطاع، وتركزت الغارات على تل السلطان غربي رفح، وبيت لاهيا، ما أوقع شهداء وجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية وقصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء، حيث أضطر حي النمساوي في مدينة خانيونس بصدد مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها.

أبرز مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الليلة وفجر اليوم الثلاثاء

14 شهيدًا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قصف على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

12 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء إثر قصف الاحتلال مدرسة لإيواء النازحين وسط مدينة غزة.

مصادر محلية: 3 شهداء بعد قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شارع الوحدة بمدينة غزة.

الدفاع المدني في غزة: طواقمنا انتشلت 13 شهيدًا من جراء ثلاثة استهدافات في محافظة غزة.

ارتفاع عدد ضحايا المجزرة في دوار بني سهيلة وسط خان يونس إلى 10 شهداء وعشرات الجرحى.

شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.