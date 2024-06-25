لجنة المتابعة تحذّر من التساوق مع مخططات استبدال معبر رفح وتبعاتها

قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، يوم الثلاثاء، إنّها تابعت الأنباء المتواترة عن قيام جهات بالتنسيق مع الاحتلال لتسهيل سفر بعض المرضى وحاملي الجنسيات الأجنبية عبر معبر كرم أبو سالم وما يُعرف بـ "ممر ديفيد" الذي أقامه الاحتلال بمحاذاة محور فيلادلفيا.

واعتبرت اللجنة، في تصريحٍ صحفي، أنّ هذا تطور خطير يكشف عن نوايا الاحتلال ومخططات استبدال معبر رفح والتهجير الطوعي للفلسطينيين.

ودعت لجنة المتابعة جمهورية مصر العربية لرفض هذا المخطط الذي يمس بالسيادة المصرية وبأمنها القومي، واستخدام جميع نقاط القوة الوطنية التي تمتلكها تاريخ لإفشال هذا المخطط.

وطالبت لجنة المتابعة جميع الدول والمنظمات الدولية لعدم المساهمة في تمرير مخططات الاحتلال (تحت مسميات إنسانية)، وعدم المساهمة في تخفيف الانتقاد الدولي للاحتلال لإغلاقه معابر غزة وخصوصاً معبر رفح البري.

وأكدت لجنة المتابعة أنّ معبر رفح البري هو معبر فلسطيني مصري خالص، وسيبقى كذلك، وأن إدارته فلسطينياً خاضعة للتوافق الفلسطيني فقط، مشددة على "لن نقبل بفرض أجندات الاحتلال والعالم علينا في هذا الشأن".