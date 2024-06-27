حرب الإبادة في يومها الـ 265.. شهداء في الشجاعيّة وخانيونس وغارات على رفح

لليوم الـ 265 تواليًا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، شنّ غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلّفا شهداء وجرحى، وسط قصف متواصل للمدفعية الإسرائيلية للمناطق المأهولة ومراكز الإيواء، وعمليات تدمير ونسف لمجمعات من الأبنية السكنية في مناطق الشمال والجنوب.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الماضي، إلى 37 ألفًا و718 شهيدًا، بالإضافة لـ 86 ألفًا و377 مصابًا بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفي أحدث التطورات، رصدت مصادر طبية، استشهاد 12 مواطنًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، إضافة لإصابة عدد آخر، في ظل انعدام العلاج والأدوية والمهام الطبية لا سيما في شمالي القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، إن المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيرة إلى أن المجاعة التي يشهدها القطاع في كل نواحي الحياة لا سيما لدى الأطفال.

ومع استمرار القصف والعدوان الهمجي على أنحاء القطاع كافة، ترصد "وكالة سند للأنباء" آخر التطورات والاستهدافات والأحداث الميدانية.

وكثَّف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة ظهر اليوم الخميس، وسط إطلاق نار من الطيران المروحي "الأباتشي"، فيما توغلت آليات الاحتلال في المناطق الشرقية للحي.

وأشار لإطلاق طائرة كواد كابتر النيران تجاه الأهالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تزامنًا مع غارات مستمرة على جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال مصادر محلية إن عددًا من الشهداء والإصابات وصلوا لمستشفى العربي الأهلي بعد سلسلة غارات إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الدفاع المدني لم يتمكن من الدخول إلى حي الشجاعية حتى الآن.

واستهدف قصف مدفعي، صباح اليوم، محيط مسجد طيبة في الحي السعودي غرب رفح جنوب قطاع غزة.

واستمرارًا للحرب التدميرية ونسف المباني، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مربعًا سكنيًا في حي الصبرة بمدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة حسنين في شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على مناطق شرقي مدينة غزة. بينما استهدفت قوات الاحتلال بقصف عنيف أحياء: الصبرة والشجاعية والمناطق الشرقية.

وأُبلغ عن شهداء وجرحى جراء قصف "إسرائيلي" استهدف عدة منازل بجوار بئر البلدية رقم 2 في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وصرح جهاز الدفاع المدني: "طواقمنا انتشلت شهيدين ونقلت عدة إصابات إثر استهداف إسرائيلي لأربعة منازل في منطقة الصبرة وسط مدينة غزة، ويوجد تحت الأنقاض مفقودين".

وأوضح أن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم بحي الصبرة والشجاعية خمسة منازل لكل من عائلات "الدهشان ونصار والوحيدي وأبو دلال وحسنين".

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.