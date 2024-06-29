267 يومًا من حرب الإبادة.. جرائم الاحتلال متواصلة في حيّ الشجاعية ورفح

لليوم الـ 267 تواليًا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم السبت، شنّ غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلّفا شهداء وجرحى، وسط قصف متواصل للمدفعية الإسرائيلية للمناطق المأهولة ومراكز الإيواء، وعمليات تدمير ونسف لمجمعات من الأبنية السكنية في مناطق الشجاعية والجنوب.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما حصيلة الإصابات فارتفعت إلى 86,858 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشارت إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي أحدث التطورات الميدانية، استشهد 31 مواطنًا؛ جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

ومنذ أيام، تحاصر دبابات الاحتلال وتطلق النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين بمنطقة "الشاكوش" شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة، وتمكنت طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين 5 من الشهداء فيما يجري البحث عن مفقودين .

في حين تسبب توغل آليات الاحتلال المفاجئ لمنطقة "المنتزه الإقليمي" الذي صُنف منطقة آمنة من قِبل الإحتلال الاسرائيلي بمنطقة مواصي خانيونس بموجة نزوح كبيرة بين المواطنين إلى "المجهول" .

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 8 في قصف إسرائيلي استهدف سيارة ومنزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما أفادت باستشهاد 5 في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لفلسطينيين في متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا بحي الدرج شرقي مدينة غزة، وشارع الرشيد قرب جسر وادي غزة غرب مخيم النصيرات.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي محاصرة عائلات بأكملها في الشجاعية شرقي مدينة غزة وسط قصف لايتوقف واستمرار لعملية التوغل البري في مناطق متفرقة هُناك.

ووفقاََ لمصادر محلية، فلا تزال عائلات بأكملها في منازلها لا تتمكن من الخروج في ظل استمرار التوغل البري لآليات الاحتلال؛ في حين تواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها باتجاه منازل المواطنين .

كما أكدت المصادر، أن الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض والمصابون ينزفون في المنازل بلا دواء، وطواقم الدفاع المدني لا تستطيع الدخو للحي لشدة القصف.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع لاسيما في الوسط "دير البلح" و "النصيرات" ماسبب بإرتقاء مزيد من الشهداء والجرحى .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.