(كمائن الموت) في معارك غزّة تكبّد الاحتلال خسائر جديدة

أقر جيش الاحتلال، مساء السبت، مقتل رقيب وعقيد احتياط وإصابة جنديين آخرين بجروحٍ خطرة خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة، إلى جانب إصابة 22 جندياً إسرائيلياً بجروحٍ مُتفاوتة، خلال 24 ساعة الماضية.

وتحت بند سمح بالنشر، قال موقع "واي نت" الإسرائيلي نقلاً عن جيش الاحتلال، إنّ الرقيب يائير أفيتان، من "رعنانا"، وهو مقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والعقيد (احتياط) ياكير شموئيل تيتلبوم من "معاليه أدوميم"، قُتلا خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزّة.

وأبلغ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ جندياً من "الكتيبة 13" في لواء "جولاني" وضابطاً من "كتيبة روتيم" في لواء "جفعاتي" أُصيبا بجروحٍ خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزّة، وجرى نقلهما للعلاج في المستشفى "بيلينسون".

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 670 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 318 قتيلاً سقطوا خلال المعارك البرية داخل غزّة.

واليوم، أكّدت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ مجاهديها فجّروا عبوةً مُضادة للأفراد في قوّةٍ إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في كمين أُعِدّ مسبّقاً، ما أوقع جنود القوّة الإسرائيلية بين قتيلٍ وجريح.

وأعلنت القسام، أن مجاهديها يواصلون التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن كمائن مركبة

وأكدت الكتائب، في بلاغ عسكري، أن الكمائن المركبة في الشجاعية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو وهبوط أكثر من طائرة لإجلائهم.

وبالتزامن، دكّت القسام قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، بعدة رمايات من قذائف الهاون، من عيار 120 ملم، محققةً إصابات مباشرة في صفوفها، وهبط الطيران المروحي من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

وفي رفح، أفادت القسام باستهدافها مع سرايا القدس ناقلتي جند وجرافة D9 بقذائف الياسين 105 وRPG جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها مركز قيادة الاحتلال لعمليات التوغل في الشجاعية، وتجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده المتمركزين هناك، وذلك بقذائف "الهاون" النظامي.

من جهتها، كتائب شهداء الأقصى، أكدت استهداف تحشدات قوات الاحتلال في محور وسط رفح، برشقة صاروخية وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت مشاهد توثق استهدافها القوات الإسرائيلية في محور شرقي رفح، برشقة صاروخية من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها أيضًا، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكّها مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في "ريعيم "، وذلك برشقة صاروخية، موثقة ذلك في مقاطع مصورة.

وبالتزامن مع عمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام عبرية بأنّ مروحية عسكرية نقلت جنديين إسرائيليين من حي الشجاعية إلى أحد المستشفيات، كما تحدّثت عن مروحية أخرى نقلت جندياً أصيب في المعارك إلى مستشفى "بيلينسون".

وأمس الجمعة، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل الرقيب إيال شاينز من كتيبة "931" في "لواء ناحال" خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.