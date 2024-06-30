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لجان المقاومة: الاحتلال يرتكب مجازر ضد غزة بدعم من الإدارة الأمريكية

الرسالة نت

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر والمذابح والجرائم ويصعد حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، بدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، في محاولة فاشلة ويائسة لفرض وقائع ميدانية جديدة على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضافت لجان المقاومة في تصريح صحفي، يوم الأحد، "ليعلم العدو الإسرائيلي وقادته المجرمين أن غزة وأهلها ومقاومتها ستبقى صامدة ولن يجنى هذا الكيان إلا الفشل الذريع، والنار التي ستفتك بضباطه وجنوده وجبهته الداخلية المنهارة".

وأوضحت أن "ضربات المقاومين الأبطال في الشجاعية ورفح وتل الهوا ومحاور الاشتباك كافة، رسالة للعدو الصهيو-أمريكي ولكل المراهنين علي،ه بأن شعبنا يمتلك القدرة على الصمود والمواجهة، وأن أي حلول صهيو-أمريكية سيكون مصير أصحابها الفناء".

ودعت شعوب الأمة وأحرار العالم لاستعادة زمام المبادرة وتصعيد الفعاليات المساندة والداعمة لشعبنا ومقاومته، والرافضة لحرب الإبادة.

وطالبت لجان المقاومة، الجميع بضرورة الحذر من الدعاية الصهيو-أمريكية والانتباه لما تبثه وسائل الإعلام المتحالفة معهم، من سموم هدفها تشتيت الجهود والمواقف المناصرة لنضال شعبنا وصموده.

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