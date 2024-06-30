حماس تنعى الشهيد جابر وتدعو إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، الشهيد سعيد جابر الذي ارتقى إثر قصف الاحتلال على منزله في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقالت حماس، في تصريح صحفي :"ننعى في حركة حماس بأسمى آيات الفخر والاعتزاز؛ الشهيد البطل سعيد جابر، الذي ارتقى إلى العلا ظهر اليوم جراء القصف الصهيوني الغاشم على منزله في مخيم نور شمس، ليرتقي شهيداً بعد مسيرة مشرّفة من الجهاد والمقاومة".

وأكدت حماس أنّ "ما يجري من عدوان في مخيم نور شمس؛ هو جزءٌ من الحرب الشاملة التي تشنها حكومة المتطرفين الصهاينة على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، والتي تتجلى بأبشع صورها في قطاع غزة وما يتعرض له أهلنا من حرب إبادة جماعية تستهدف المدنيين العزل والبنية المدنية فيه".

وأشارت إلى "الضفة الغربية التي يواصل فيها جيش الاحتلال المجرم وقطعان مستوطنيه اعتداءاتهم الوحشية على شعبنا وأرضه ومقدّراته، ضمن مخططاتهم الساعية لتصفية قضيتنا الوطنية وإبادة وتهجير شعبنا".

وشددت حماس على أنّ "دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، بل إنها تشكّل وقوداً لشعلة المقاومة المستمرة والمتصاعدة، حتى دحر العدوان عن أرضنا وشعبنا".

ودعت حماس فصائل المقاومة كافة، إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال، والرد على هذا العدوان، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم.