شاهد| القسام ينشر فيديو يسخر من الاحتلال ويعد كمينًا محكمًا في الشجاعية

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 269 من معركة طوفان الأقصى صدّ جنود الاحتلال، واستهداف آلياتهم وإيقاع القوات بين قتيل وجريح بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وفي مشاهد فريدة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، فيديو يسخر من الاحتلال خلال إعداد كمين لجنوده بالشجاعية من رصد واستهداف آليات الاحتلال وجنوده في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وفي تفاصيله، أظهر المقطع لقطات لمقاتل يتأرجح، فيما برزت على ملامح المقاتلين الهدوء وأجواء من المزاح فيما بينهم، فيما ويعلق أحد المقاتلين في مقطع الفيديو وهو جالس على كرسي: "ننتظر العدو، لقد أعددنا له كَمِيناً مُحكماً".

في أحد المشاهد يبرز مقاتل من مقاتلي القسام، ويستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة صاروخية، داخل أحد المنازل في حي الشجاعية، فيما قال أحد المقاتلين، وهم يحضرون لكمين آخر: "اليوم سنرد لهم بضاعتهم، وسيكون هنا مفخرة، وعليهم مجزرة".

في مقطع الفيديو، تظهر آلية للاحتلال يعتليها جندي إسرائيلي، وهي تدوس على عبوة ناسفة، قبل أن تنفجر فيها.

ويمازح أحد المقاتلين مع آخر يقف على نافذة، ويسأله: "ماذا تفعل هنا تنتظر؟".. ليرد: "ننتظر ربنا يرزقنا، ولعلّ تأتينا هنا واحدة (آلية) ننسفها ونغادر".