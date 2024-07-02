تقارير عبرية: حدث أمني بنتساريم أوقع قتلى جنود مع تكتم رسمي

أفادت تقارير إعلامية عبرية بوقوع حدث صعب ومركب في غزة، وذلك وسط أنباء عن تعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته لها المقاومة قرب محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن قوة إسرائيلية حوصرت في كمين بقطاع غزة وتم إنقاذها، وإن عددا من الجنود أصيبوا في العملية.

وأشارت المصادر إلى أن مروحيات إسرائيلية هبطت في وقت مبكر اليوم في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.

كما أفادت تقارير بوصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.

ونشرت مواقع صورًا لسيارات إسعاف إسرائيلية في ساحة مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان لاستقبال الجنود الذين سينقلون إليه على متن المروحيات.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم عن إصابة 44 جنديًا إسرائيليًا خلال اليومين الماضيين بينهم 14 جنديًا في قطاع غزة، لترتفع بذلك إصابات الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة إلى 4021 عسكريًا من بينهم 2032 خلال الهجوم البري على غزة.

وأمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال أمس مقتل جندي واصابة 9 آخرين في معارك برفح جنوبي القطاع، وقال إن الجنود كانوا داخل مبنى مفخخ وإن إصابة أحدِهم خطيرة.

ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن مصادر إسرائيلية أن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون في الحدث الأمني بمحور نتساريم.