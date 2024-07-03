تفاصيل | عملية طعن في مركز تسوق بـ (كرميئيل): إصابتان حرجة وخطيرة

أصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، اثنان منهم في حالة حرجة، في عملية طعن داخل مركز تسوق (هوتسوت كرمائيل) بالجليل شمالي دولة الاحتلال، فيما أطلقت قوات أمن الاحتلال النار على المنفذ ما أدى لاستشهاده.

ووفقا للشرطة فإنه "قبل وقت قصير ورد بلاغ إلى مقر الشرطة حول حادثة طعن نفذها مشتبه به في مدينة كرميئيل أصيب خلاله رجلان بجروح خطيرة (حسب مصادر طبية)".

وأضافت أنه "تم تحييد منفذ الهجوم في مكان الحادث، كما تواجدت العديد من قوات الشرطة في المنطقة الشمالية في مكان الحادثة".

ووفقا للشرطة فإنه "يشتبه أن الهجوم في كرميئيل وقع على خلفية قومية".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن منفذ عملية كرميئيل شاب عربي من الجليل الأعلى، دون أي تأكيد رسمي.

يتبع..