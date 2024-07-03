حماس: عملية الجليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عملية الطعن الفدائية التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كرمئيل" بالجليل شمالي فلسطين المحتلة صباح اليوم؛ هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والعدوان الدموي على شعبنا في غزة والضفة.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن "عمليات المقاومة الباسلة التي أثخنت في الاحتلال بطولكرم وجنين والداخل المحتل، وأذلت جيشه في غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى البطولية؛ هي السبيل للرد على هذا الاحتلال المجرم، والدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني المشروع في تحرير أرضه واستعادة مقدساته وتقرير مصيره".

ودعت حماس "أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع جنود العدو الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين في كل مكان، ومواصلة التصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا".

وقُتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة، في عملية طعن بالمجمع التجاري بمنطقة "كرميئيل" في الجليل شمالي فلسطين المحتلة، في وقت قالت مصادر عبرية إن منفذها استشهد.