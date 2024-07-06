الضفة: اقتحامات ومداهمات في نابلس ورام الله وطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المدينة من حاجز "المربعة"، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وتمركزت في منطقة رفيديا، فيما داهم جنود الاحتلال عدة بنايات في الحي، بحسب ما تنقله "وفا".

وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من قرية قبيا، غرب رام الله.

وبحسب وكالات محلية، المعتقلون الأربعة هم: قصي وليد غيظان، وياسين موسى الأجرب، وبراء إبراهيم شاكر، ومحمد حسن، وأنه تم اعتقالهم بعد أن داهمت قوة احتلالية منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

إلى ذلك، قتحمت قوات الاحتلال الليلة ضاحية شويكة شمال طولكرم. وأفادت مراسلة "وفا" بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الضاحية من المحور الغربي لمدينة طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء وتحديدًا الشارع الغربي للضاحية، قبل أن تتمركز في محيط الملعب، دون ان يبلغ عن اعتقالات لغاية الآن.

123 شهيدًا في طولكرم

مساء أمس الجمعة، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب، أشرف هاني محمد عبد الله (20 عامًا)، بعد نحو أسبوع من قصف الاحتلال لمنزل في مخيم نور شمس شرق محافظة طولكرم.

وأوضحت الوزارة أن الشهيد عبد الله كان يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 123 شهيدًا.