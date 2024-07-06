مجلس الأوقاف يستنكر منع الاحتلال المصلين من دخول المسجد الأقصى

استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس، يوم السبت، استمرار وإمعان شرطة الاحتلال في التضييق على المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى، وعرقلة دخولهم ومنع العديد منهم من الدخول إلى مسجدهم دون أي أسباب أو وجه حق.

وأكد مجلس الأوقاف في بيان صحفي، أنّ ما حدث اليوم من منع شرطة الاحتلال لعدد كبير من المصلين حتى كبار السن والنساء والأطفال من الدخول إلى المسجد الأقصى، والاعتداء على البعض منهم بالضرب المبرح وإبعادهم بالقوة عن أبواب المسجد وملاحقتهم في الشوارع، وما يحدث في الآونة الأخيرة من تشديدات على أبواب المسجد، وعرقلة دخول المصلين يعكس مدى الخطط المبيتة تجاه المسجد الأقصى، والسعي لتهويده بمنع وحرمان المسلمين من حقهم بالصلاة والعبادة فيه.

وشدّد مجلس الأوقاف أنّ المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونم بجميع مصلياته ومبانيه وساحاته وأروقته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفوقها، هو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم بقرار رباني، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وليس لأحد أي كان الحق بمنع المسلمين من الوصول إلى مسجدهم والصلاة والتعبد في جنباته.

وأضاف " إن دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس هي صاحبة الصلاحية الكاملة على المسجد الأقصى وإدارته وصيانته والإشراف عليه في كل الأمور، ومن أهمها الاعمار الروحي المتمثل بخدمة وتمكين جميع المسلمين الوافدين للأقصى من أداء صلواتهم وعباداتهم في رحابه بهدوء وسكينة".

ودعا مجلس الأوقاف جميع الدول الاسلامية ومحبي السلام في العالم إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف اجراءاتها الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم منذ أمد بعيد في المسجد الأقصى وحمايته، وجميع المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.