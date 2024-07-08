الأوقاف: 144 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أفادت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس، اليوم الإثنين، باقتحام 144 مستوطنا، منذ ساعات صباح، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين، "إنه تم إغلاق باب المغاربة إيذانا بانتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، بعد اقتحام 144 مستعمرا منهم 40 من طلاب المعاهد والجامعات الدينية اليهودية، باحات الأقصى"، مشيرة إلى أن المستوطنين نفذوا بحماية شرطة الاحتلال جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين الداخلين إلى الأقصى، واحتجزت هويات عدد منهم، فيما قامت بتفتيش جميع الداخلين إلى المسجد على مختلف الأبواب.

يذكر أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تصاعدت في الآونة الأخيرة بالتزامن مع استمرار انتهاكات قوات الاحتلال بالضفة وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.