دبلوماسي مصري سابق لـ (الرسالة): مصر لن تقبل بمخطط (إسرائيل) لشطب معبر رفح

قال مساعد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عبد الله الأشعل إن مصر لن تقبل بمخطط (إسرائيل) لشطب معبر رفح وتحويله إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وأضاف الأشعل في تصريح للرسالة أن (إسرائيل) تروج لمخططها بنقل معبر رفح واستبداله بمعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، لكن هذا المخطط لن تقبل به مصر.

وشدد على أن مصر لن تقبل بالمخطط الإسرائيلي، لأن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة نحو العالم مروراً من الأراضي المصرية، وهو نافذة الحياة لغزة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق.

وبين أن المخطط الإسرائيلي غير مقبول مصريًا لأنه مخل باتفاقيات السلام.

يشار إلى، أن جيش الاحتلال دمر مرافق معبر رفح البري وأعاد احتلاله خلال اجتياحه المستمر للمدينة.ش