بدران: حماس تعاطت بإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران، إن "ليلة أمس كانت من أقسى الليالي في مدينة غزة، حيث كثف العدو الإسرائيلي المجرم الغارات والقصف على المدنيين، وعمل على تشريدهم والتنكيل بهم".

وأكد بدران في تصريح صحفي، يوم الإثنين، أن الحركة تعاطت بإيجابية ومرونة عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار، وقدمت ردًا إيجابيًا"، مبينَا أن "الكرة الآن في ملعب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".

وشدد أنه "على الإدارة الأمريكية لو كانت جادة في وقف الحرب، أن تضغط على نتنياهو للوصول إلى وقف إطلاق نار".

وأشار إلى أن "الضحية في هذا الصراع هو الشعب الفلسطيني، ويختبئ العدو المجرم خلف مظلومية كاذبة"، لافتًا إلى أن "مكان المجرم نتنياهو هو محكمة الجنايات الدولية والسجن، وليس أن يكون رئيس وزراء".

وأضاف بدران "ظهر زيف وكذب وازدواجية المؤسسات الدولية التي تتغنى بالقيم والإنسانية، التي تكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية".