الصحة بغزة: إمكانياتنا ضعيفة جدًا ونقص الوقود يمثل أزمة كبيرة لنا

قال مدير وزارة الصحة بقطاع غزة د. منير البرش، إن الإمكانيات الصحية ضعيفة جدًا في مستشفيات قطاع غزة، مشددًا على أن نقص الوقود يمثل أزمة كبيرة للقطاع الصحي بغزة.

وأكد البرش في تصريح صحفي يوم الإثنين، أن جميع الخدمات الصحية متوقفة في مستشفيات شمال قطاع غزة، لافتًا إلى أن 34 طفلاً توفوا بسبب نقص الغذاء الحاد شمال القطاع.

وأوضح أن هناك 25 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع، لكن من تمكن من السفر هم 5 آلاف فقط.

وفيما يخص أزمة الوقود، أشار البرش إلى أن المصدر الوحيد للوقود في القطاع هو منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن "المنظمة تمدنا بكميات قليلة جدًا".

وشدد على أن الوضع في قطاع غزة في غاية السوء والصعوبة، مطالبًا بفتح معبر رفح فورًا.

وفي سياق منفصل، قال البرش إن آليات الاحتلال تقف أمام مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة، منوهًا إلى أن سكان الشجاعية وغيرهم لا يعرفون أين يذهبون من شدة القصف الإسرائيلي.