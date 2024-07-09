عبد العاطي لـ(الرسالة): النزوح المتكرر جريمة حرب

غزة- الرسالة نت (خاص)

قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني (حشد) إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة النزوح القسري المتكرر للفلسطينيين المدنيين في منطقة خانيونس التي هجر فيها 250 ألف مواطن إضافة إلى غالبية مناطق مدينة غزة.

وأضاف عبد العاطي في تصريح لـ(الرسالة) أن الاحتلال يهدف من النزوح المتكرر إلى إنهاك وإهلاك سكان قطاع غزة الذين يعيشون في ظل مجاعة واستمرار العقوبات الجماعية والمجازر المرتكبة.

وأوضح أن الاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى دفع سكان الشمال إلى الجنوب رغم أنه في الجنوب يستمر في ارتكاب مجازر في حق المدنيين في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين، عدا أنه لا يوجد مكان آمن في داخل قطاع غزة.

وأكد أن ما يحدث يمثل جرائم حرب وجزء من جريمة الإبادة الجماعية، التي تتطلب تعزيز صمود المواطنين وفي ذات الوقت ضمان تحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال.