هيئة الأسرى لـ(الرسالة): سياسة الإعدامات للأسرى ممنهجة وتتم بوسائل وطرق مختلفة

قال حسن عبد ربه إن الاحتلال دأب على ارتكاب جرائم وحشية وعنصرية بشكل واضح دون أن يخشى أحد، من خلال اطلاق النار على الأسرى بعد الافراج عنهم.

وأوضح عبد ربه لـ(الرسالة)، أن عمليات الإعدام تمت بعد الافراج عنهم، وبعد سياسة تعذيب ممنهجة نفسيا وجسديا مورست بحقهم.

وذكر أن جميع الأجهزة لدى الاحتلال، تشارك في جريمة الإعدام، بسبب عدم ملاحقتها وأمنها من أي محاسبة دولية.

وبين أن جرائم القتل والاعدام بحق الأسرى هي جزء من مسلسل اعدامات وقتل بوسائل وأساليب مختلفة، وضمن منهجية تتضمن سياسات الإهمال الطبي والتجويع والحرمان ومنع الدواء.

وأكد أنه من الصعوبة بمكان حصر ارقام الشهداء الأسرى، عدا عما كشفه الاعلام العبري فقط، ولهذه اللحظة لا يوجد أي معلومة موثوقة حول أعدادهم.

وأعدمت سلطات الاحتلال 4 من أسرى غزة عند معبر كرم أبو سالم، بعدما أوهموهم بالإفراج عنهم، وأثناء مغادرتهم المعتقل تجاه القطاع.