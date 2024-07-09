وصف د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي إن محاولات الاحتلال تفريغ منطقة شمال القطاع، في محاولة لانشاء إدارة مدنية هي تكرار فاضح للفشل.

وقال خريشة لـ(الرسالة)، إن الاحتلال حاول فعل ذلك منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة التي شنها على القطاع منذ عشرة أشهر، ولم يحقق أي اختراق أو نجاح في أي محاولة منها.

وذكر خريشة أن الاحتلال يستدعي الفشل مجددا، "يحاول الاستعانة ببعض عملائه بعدما فشل في اخداع العوائل والعشائر الفلسطينية التي وقفت سدا منيعا في وجهه".

وشددّ خريشة على أن المقاومة بغزة ستدفع الاحتلال الثمن الباهظ ، وستفشل كل مخططاته ليس فقط في تقسيم القطاع بل كل مخطط التقسيم الذي يحاول الاحتلال أن يقسم به الوطن.

وأشار إلى أن المقاومة لا تزال قادرة على فرض المعادلات، وتملك قدرتها على إدارة المشهد وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل برغم كل التضحيات التي تقدمها.