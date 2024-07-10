الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطفالاً يلعبون كرة القدم في مدرسة نازحين

واصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة منذ 10 شهور

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ أطفالاً كانوا يلعبون كرة القدم في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة أسفر هذا الاستهداف المباشر لارتقاء 29 شهيدًا معظمهم من الأطفال الذين كانوا يلعبون كرة القدم في أماكن نزوحهم.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهرب لاستهداف المدنيين وتدمير كل قطاعات المجتمع ومنها المنشآت الرياضية التي تحولت لمراكز اعتقال ومقابر جماعية.

وبحسب تقارير محلية قتلت إسرائيل ما يقارب 250 رياضيا في غزة منهم ما يقارب 100 لاعب كرة قدم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

ومع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضية الفلسطينية وتعمد قتل اللاعبين، يواصل المجتمع الرياضي الدولي إغماض عينه عن كل دعوات تجميد عضوية إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستبعادها من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، في وقت تواصل اللجنة الأولمبية الدولية عقوباتها ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.