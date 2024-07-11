الرسالة تكشف.. مبادرة عراقية لقبول طلبة غزة بالجامعات العراقية

كشف مازن الزيدي مدير الاعلام والاتصال الحكومي في جامعة البصرة، عن مبادرة عراقية لقبول الطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة في الجامعات العراقية.

وقال الزيدي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن المبادرة وجّه بها دولة وزراء العراقي محمد الشيعة السوداني للوقوف مع الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للحرب الظالمة التي شنت على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة مساعدات عراقية مستمرة عبر جسور جوية متواصلة منذ ذلك بداية العدوان و حتى اليوم، وعبر مساعدات فيما يتعلق بقطاع الطاقة أيضا.

وذكر أن المساعدات شملت ايضا استقبال عدد من الجرحى في المستشفيات العراقية خلال الشهرين الماضيين.

وأكدّ أن الجامعات العراقية تفتح أبوابها من الطلبة الفلسطينيين؛ لإكمال دراستهم في العراق، وهي تندرج ضمن التوجهات العراقية الرسمية التي تعكس الاهتمام العراقي بالقضية الفلسطينية؛ باعتبارها قضية مركزية وإحدى القضايا التي تحظى بأهمية خاصة في السياسة الخارجية التي يتبناها العراق.

وبين الزيدي أن المبادرة التعليمية اطلقت ضمن مشروع لوزارة التعليم؛ لاستقطاب الطلبة الفلسطينيين في الدراسة بالعراق، في ظل منحهم خصوصية لوضعهم بسبب هذا العدوان.

وأضاف: "الطلبة الفلسطينيين من غزة الراغبين بالالتحاق في الجامعات العراقية ستكون لهم الأولوية والرعاية الحكومية العراقية".

وذكر أن من يرغب التسجيل والالتحاق، عليه مراجعة الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي، والبحث عن خانة مبادرة "ادرس في العراق"، والاطلاع على الشروط والتقديم خلال الفترة المتبقية من هذه المبادرة".