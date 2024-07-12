بهذه الأدلة.. جيش الاحتلال استخدم قنابل أمريكية في (مجزرة عبسان) بخانيونس

كشف تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن قوات الاحتلال استخدمت ذخائر أمريكية الصنع في غارة مميتة في ارتكاب (مجزرة عبسان)، التي راح ضحيتها أكثر من 29 شهيدًا، وذلك بقصف مجمع مدرسي كان يؤوي نازحين بالقرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لتحليل الشبكة لمقطع فيديو تم تصويره من مكان الحادث بعد الغارة، وبمساعدة 3 خبراء في الأسلحة المتفجرة، فقد ظهرت بوضوح بقايا قنبلة أمريكية الصنع ذات قطر صغير من طراز “GBU-39”.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد ما لا يقل عن 29 شخصًا وأصيب 53 آخرون بالغارة التي أصابت بوابة مجمع مدارس المتنبي، المعروف أيضًا محليًّا باسم مدارس العودة بالقرب من خان يونس.

ونقلت الشبكة عن منسق الأبحاث في خدمات أبحاث التسلح باتريك سينفت أنه “استنادًا إلى الشكل المميز لزعنفة القنبلة والشكل العام لشظية الذخيرة، فإنها تتوافق مع نظام تشغيل القنابل من سلسلة “GBU-39”.

من جهته أكد تريفور بول، الفني السابق في التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي، للشبكة أن “البقايا تعود لقنابل GBU-39”.

وكانت شبكة سي إن إن قد حددت في وقت سابق بقايا قنابل “GBU-39” ذات القطر الصغير في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت إن قنبلة “GBU-39″، التي تصنعها شركة بوينغ، هي ذخيرة عالية الدقة “مصممة لمهاجمة أهداف محددة ذات أهمية استراتيجية وتؤدي إلى أضرار جانبية منخفضة”.

يأتي ذلك تزامنًا مع ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لإرسال قنابل بوزن 500 رطل إلى إسرائيل.

وأفاد مسؤول أمريكي للصحيفة بأن واشنطن ستستمر في تأجيل شحن القنابل الكبرى التي تزن 2000 رطل، معربة عن مخاوف من استعمالها في عمليات قريبة من رفح جنوبي قطاع غزة.

وقبل أيام، قال مسؤولان أمريكيان مطلعان على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة إن إدارة بايدن أرسلت إلى إسرائيل أعدادا كبيرة من الذخائر، منها ما يزيد على 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير بزنة ألفي رطل وآلاف من صواريخ هيلفاير، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأضاف المسؤولان لوكالة رويترز أنه بين بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم كيه-84) من زنة ألفي رطل، و6500 قنبلة من زنة 500 رطل، وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير جو-أرض دقيق التوجيه، وألف قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقَط جوًّا، وذخائر أخرى.

يذكر أن استخدام هذه الأسلحة يثير قلقاً كبيراً في الأوساط الإنسانية الدولية، حيث أنه يخالف المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.