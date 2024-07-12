السراج لـ(الرسالة): 85% من البنية التحتية لغزة مدمرة ومياه الشرب منقطعة

قال د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة، إنّ الاجتياح الإسرائيلي الرابع للمدينة منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في أكتوبر الماضي، دمّر قرابة 85% من البنية التحتية للقطاع.

وأوضح السراج لـ(الرسالة نت)، أن اجتياح منطقة الشجاعية تسبب في قطع مياه الماكروت التي تغذي المدينة بعشرين ألف كوب يوميا.

وذكر أن الطواقم تحاول إعادة اصلاح، متوقعا أن يتم عودته للعمل خلال يومين.

وأكدّ أنّ ما يصل للبلدية من وقود غير كاف لتقديم 50% من الخدمات للمواطنين، وهو ما يشكل تحدي كبير أمام طواقم البلدية.

وبينّ السراج أن الاجتياح الإسرائيلي ألحق دمارا مهول في الممتلكات ومستشفى أصدقاء المريض، في محاولة للإمعان في استهداف القطاع الصحي.

وأكدّ أن الطواقم لا تستطيع الوصول الى المناطق التي لا تزال قوات الاحتلال تتمركز فيه غرب المدينة.